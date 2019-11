Appendino, combattere violenza donne

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - La violenza sulle donne è "un dramma, anzi una priorità, che abbiamo il dovere di ricordare e combattere con tutte le nostre forze". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne celebrata in Sala Rossa dai consiglieri con un fiocchetto rosso e con una sedia con la scritta 'posto occupato' simbolo dei femminicidi.

Per Appendino si tratta di un fenomeno "ancor più pericoloso poiché, prima che nei fatti atroci narrati dalla cronaca, la violenza maschile e di genere sedimenta nella cultura. Molto più di quel che pensiamo. Auspico, ancora una volta - scrive su Fb - che si faccia forza sulla cultura, sull'educazione e sulla formazione, e ringrazio chi agisce e persegue quotidianamente questo cambiamento".

"Se siete vittime di violenza o conoscete qualcuno che lo è, non esitate a contattare i numeri di emergenza, gli sportelli di ascolto e i centri antiviolenza. Le Istituzioni sono al vostro fianco", è l'appello di Appendino.