Champions: Juve con l'Atletico senza Costa, dubbio De Ligt

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Lesione muscolare per Douglas Costa, lussazione per De Ligt, trauma all'emitorace per Bernardeschi. E' il pesante bilancio degli infortuni, in casa Juventus, a due giorni dalla partita di Champions League con l'Atletico Madrid. "Douglas Costa - si legge sul sito bianconero all'indomani della trasferta vinta contro l'Atalanta - ha subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra" che lo terrà lontano dai campi per circa 15 giorni, mentre Bernardeschi, uscito anzitempo dal match, "ha subito un trauma all'emitorace destro" e ha svolto terapie.

Problemi anche per De Ligt, che ha subito "una lussazione della spalla destra e ha effettuato terapie e recupero". Certa l'assenza di Douglas Costa per il match di martedì, in forte dubbio De Ligt, possibile invece il recupero di Bernardeschi.

