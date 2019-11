Calcio: serie A donne; Roma-Juventus 0-4

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La Juventus batte la Roma 4-0 (1-0) nella capitale e con 19 punti in classifica torna in testa al campionato di serie A femminile, mentre le giallorosse restano quarte con 12. In vantaggio al 30' del primo tempo con 30' Maria Alves, le bianconere dilagano nella ripresa con Girelli (19'), Rosucci (31') e Caruso (47'). (ANSA).