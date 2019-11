Cairo, 'speso un sacco, tifosi liberi'

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - "Abbiamo fatto due errori difensivi che non puoi concedere a nessuno, tantomeno all'Inter. Meditare su Mazzarri? Ma no, basta con questa storia". Così Urbano Cairo, contestato dalla Curva Maratona dopo la sconfitta per 3.0 del suo Torino contro l'Inter.

"Ognuno è libero di esprimersi come pensa, i tifosi sono liberi, ma forse non considerano che abbiamo tenuto tutti e preso giocatori come Verdi e Laxalt - commenta il presidente granata -. Abbiamo speso un sacco di soldi. Ribadisco però, ognuno è libero di fare quello che vuole".