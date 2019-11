Violenza donne, Palazzo Lascaris rosso

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Palazzo Lascaris si schiera dalla parte delle donne. Per ricordare le vittime di femminicidio, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la sede del Consiglio regionale si illumina di rosso. Installata nel cortile una panchina rossa su cui donne piemontesi dello spettacolo, dello sport, della cultura e della politica si siederanno per una staffetta fotografica.

'I volti raccontano la violenza' è il titolo dell'iniziativa, che si inserisce nel ricco programma di attività predisposte per l'occasione dal Consiglio regionale. Le donne testimonial avranno uno specchio in mano, con su scritta una frase che invita a mostrare il proprio volto, a guardare in faccia il proprio dolore. Un invito a uscire allo scoperto, mostrando il proprio volto, rivolto a chi resta in silenzio.

Tra le altre iniziative, il rinnovo della collaborazione con la Polizia di Stato per il progetto Camper, punto di ascolto avanzato in cui avvalersi di operatori specializzati.