Tenta violentare studentessa, arrestato

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Ha seguito una studentessa polacca di 24 anni nel bagno di un bar e, dopo essersi chiuso dentro con lei, ha tentato di violentarla. Un 23enne del Pakistan è stato arrestato per tentata violenza sessuale dai carabinieri, intervenuti ieri sera in un locale del quartiere Aurora, a Torino.

Il 23enne aveva avvicinato la studentessa Erasmus alla fermata del bus, offrendosi di accompagnarla per un tratto di strada con la scusa dello sciopero dei trasporti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la ragazza si è resa conto che le intenzioni del giovane, e di un amico connazionale, non erano amichevoli, ma li ha assecondati visto l'orario - erano passate le 21 -, il buio e la scarsa conoscenza della lingua italiana.

La ragazza ha acconsentito di fare una sosta in un bar e, una volta all'interno, ha chiesto di andare in bagno. Uno dei due pakistani l'ha seguita e ha abusato di lei.

Sono state le grida della ragazza ad attirare l'attenzione dei clienti, che hanno così dato l'allarme.