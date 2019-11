Juventus: Sarri, abbiamo l'istinto del killer

(ANSA) - BERGAMO, 23 NOV - "Giocare a Bergamo con l'Atalanta è difficile per tutti, perché ha intensità e ritmi inusuali per il calcio italiano. Ma noi abbiamo l'istinto del killer".

Maurizio Sarri accoglie con favore il 3-1 in rimonta al Gewiss Stadium, nonostante la sottolineatura dei demeriti precedenti.

"Avevamo perso la testa dopo il rigore contro, pensando agli episodi e non al campo. Ci facevamo portare via la palla, soffrendo l'ampiezza degli esterni con conseguente usura delle due mezze ali - ammette il tecnico della capolista -. La fortuna è averla pareggiata in una fase di stanca, ci ha dato la consapevolezza di poter provare a vincerla e così è stato. Siamo una squadra di grande qualità. La concentrazione dipende strettamente dall'intensità fisica: oggi abbiamo approfittato di un calo degli avversari che ha cambiato l'inerzia dopo l'1-1".

Sarri smentisce un problema Khedira: "Se lo è, ben vengano i problemi come lui, un giocatore dall'intelligenza tattica mostruosa. Magari talora fatica a reggere i ritmi della partita quando salgono". Il primo cambio, quello di Bernardeschi, è stato l'unico obbligato: "Accusava nausea e problemi di respirazione, ha preso un colpo al diaframma". (ANSA).