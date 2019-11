Ferrovie, Torino ai margini dell'AV

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Torino ai margini dell'Alta Velocità. L'orario invernale, in vigore da metà dicembre, taglia del 30% i treni diretti, in partenza e arrivo, che passerebbero da 136 a 86, con una drastica riduzione delle corse verso Milano, Venezia, Bologna e Firenze. Lo rende noto, sulle pagine locali, il quotidiano La Stampa, riferendo della "brutta sorpresa" avuta dai viaggiatori che in questi giorni hanno provato a prenotare un biglietto dell'Alta Velocità.

I pendolari sono sul piede di guerra, anche se Trenitalia ha precisato che l'orario non è completo e soltanto entro fine mese la situazione sarà definitiva. Motivo della revisione dei collegamenti sarebbe, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, il sovraccarico dello snodo di Milano Centrale. I Frecciarossa diretti per Milano rischiano di passare dagli attuali 29 al giorno, per senso di marcia, a 18; quelli per Roma da 19 a 15, mentre si confermano gli otto viaggi quotidiani per Napoli. Tagli più contenuti anche per quanto riguarda Italo.