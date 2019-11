Brucia azienda vernici, vvf domani rogo

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Incendio, la notte scorsa, a Ciriè, in via Ricardesco, in un'azienda di vernici nell'ex area Interchim. Le fiamme hanno coinvolto un capannone dove c'erano diverse latte di solventi. Il rogo è stato domato dalle squadre dei vigili del fuoco di Torino, Nole, Mathi, San Maurizio, Volpiano insieme ai colleghi del Nucleo Nbcr (Nucleo chimico e batteriologico). Al momento non sono note le cause dell'incendio.