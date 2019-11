Rai e Unito, nasce Auditel emozioni

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Nasce l'Auditel delle emozioni. E' una piattaforma, messa a punto dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino e dalla direzione Ict della Rai, che permette di monitorare e analizzare le emozioni, i conflitti, i dibattiti e le passioni dei telespettatori sui social media. Il progetto M.emo.Rai - che verrà sperimentato su un campione di programmi televisivi del servizio pubblico - analizza i dati provenienti dai canali Auditel e Twitter: la misura delle emozioni viene elaborata da un motore intelligente, linguisticamente informato basato su reti neurali.

"La necessità di diffondere una cultura dell'Intelligenza Artificiale presso le imprese può trasformare questa collaborazione in un'occasione di sviluppo per il Piemonte", sottolinea il rettore Stefano Geuna. "Saremo in grado di interpretare con più precisione il gradimento dei telespettatori e questo fornirà un supporto straordinario per il marketing che si occupa dell'offerta di contenuti", spiega Massimo Rosso, direttore Ict della Rai.