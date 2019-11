Morte Vito Scafidi, governo a marcia

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Un corteo per le vie di Rivoli fino al liceo Darwin, dove 11 anni fa perse la vita Vito Scafidi, lo studente 17enne travolto in classe dal crollo di un controsoffitto. Così decine di giovani hanno celebrato la Giornata Nazionale per la Sicurezza a Scuola dedicata, oltre che a Vito, a tutte le giovani vittime della scuola. Presente per la prima volta anche il governo.

In prima fila, a reggere lo striscione, la mamma di Vito, Cinzia Caggiano, che ha salutato con favore la presenza del ministro Lorenzo Fieramonti e della viceministra Anna Ascani.

"Oggi - ha detto - la sicurezza a scuola è finalmente entrata nel calendario delle istituzioni".

"Stiamo mettendo la sicurezza scolastica al centro del dibattito - ha confermato il ministro - e siamo qui per mandare un segnale forte, che sulla sicurezza nelle scuole non si scherza più, su questa ci giochiamo la nostra credibilità come Paese".