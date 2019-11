Cirio, allerta Piemonte seria e diffusa

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - E' una previsione "seria e diffusa" quella che ha portato Arpa a dichiarare, nelle prossime ore e per la giornata di domani, l'allerta arancione in Piemonte. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, di concerto con il coordinamento di Protezione civile e la Prefettura di Cuneo, ha quindi deciso di annullare l'evento speciale in programma domani ad Alba per ricordare i 25 anni dalla Grande alluvione, quella che nel 1994 causò 70 morti.

Il governatore ha ritenuto "imprudente mobilitare centinaia di sindaci e volontari del pronto intervento che avevano aderito all'iniziativa distogliendoli dal presidio dei loro territori".

"Allerte di questo tipo non sono frequenti - dice Cirio -.

Consapevoli della necessità di garantire la massima operatività di tutto il sistema di Protezione civile, abbiamo deciso di annullare l'evento che riprogrammeremo in una nuova data. Ci dispiace e ci scusiamo per l'eventuale disagio, ma la priorità in questo momento è garantire la sicurezza di ogni persona".