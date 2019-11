Certificato qualità Consiglio regionale

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Il Consiglio regionale ha ottenuto, anche quest'anno, la certificazione di qualità, secondo la norma Uni Ee Iso 9001:2015, da parte dell'Ente certificatore Bureau Veritas. La certificazione ha riguardato tutti i Settori e gli Uffici già certificati in precedenza ed altri, come Cal, Organismi consultivi, Commissione per le nomine e Ufficio di vigilanza e sicurezza, che erano alla prima certificazione.

"È con soddisfazione che annunciamo la riconferma della certificazione - afferma Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale - che rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione, fra i primi Consigli regionali in Italia a raggiungere questo importante traguardo, un segno di eccellenza nell'organizzazione dei processi interni quanto di quelli rivolti ai cittadini".

L'assemblea legislativa piemontese si pone come obiettivo, ormai dal 2004, il raggiungimento di un elevato grado di soddisfazione dei destinatari dei propri servizi.