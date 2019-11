Barella, non guardiamo classica ma diamo massimo

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - ''Sono venuto all'Inter perché è una società importante, c'è uno dei migliori allenatori al mondo, ci sono tanti campioni e vogliamo costruire qualcosa di importante. Per ora la classifica non la guardiamo, cerchiamo di andare avanti facendo sempre meglio. Vedremo a fine anno come sarà'': Niccolò Barella racconta la sua nuova vita in nerazzurro. Il centrocampista è protagonista di un ottimo avvio di stagione, merito anche di Antonio Conte che nell'ex Cagliari si rivede. Pressing, agonismo ma anche gol, Barella sta dando un grande contributo all'Inter come nel gol partita contro il Verona: ''Con lo Slavia Praga non me l'ero goduto fino in fondo perché si trattava di una partita complicata e non siamo riusciti a vincere. Contro l'Hellas è stata un'autentica liberazione, sono stato felicissimo di regalare una vittoria alla squadra. Sono qui per far vedere quello che valgo''.

