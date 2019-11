Premio Cavallo 2019 a Giorgio D'Urbano

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Allenatore personale di Alberto Tomba e preparatore atletico delle nazionali di sci, Giorgio D'Urbano è il Premio Cavallo 2019. Un "onore per Pragelato", commenta il sindaco del Comune della Val Chisone, Giorgio Merlo, che ha partecipato alla consegna del prestigioso riconoscimento.

In carriera, D'Urbano è stato anche preparatore della Nazionale maschile di volley argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Residente a Pragelato, ha lavorato anche nel calcio con Atalanta, Pro Vercelli, Siena, Latina e Spartak Mosca. Attestati di stima a D'Urbano sono arrivati da campioni, come Tomba e Gustavo Thoeni, Pierino Gros e Debora Compagni, e del calcio, come Rolando Bianchi e Massimo Carrera. "Questo premio - aggiunge Merlo - può portare un contributo tecnico decisivo anche per il potenziamento degli sport invernali nella Via Lattea".

Intitolato alla memoria di Giorgio Cavallo, il premio viene assegnato dalla Famiglia Abruzzese e Molisana a personalità che si sono distinte con le loro attività in Piemonte.