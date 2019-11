(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Nel 2018 i piemontesi hanno ridotto l'uso dell'auto: circa 400 km in meno in un anno. Rispetto alla media nazionale si sta in auto 7 minuti al giorno in meno a una velocità superiore di 2 km/h. Torino è la provincia che risente di più del traffico nonostante sia quella in cui si utilizzi meno l'auto (279 giorni l'anno contro una media nazionale di 286). E' quanto emerge dall'Osservatorio UnipolSai sulle abitudini di guida in Piemonte attraverso i dati delle scatole nere installate nelle auto.

L'auto si utilizza 281 giorni l'anno e si percorrono 11.631 km. A Torino si percorrono oltre 1.000 km annui in meno rispetto al 2013. Vercelli, la provincia che 'dà più gas' con il picco di 36,7 km/h, è la più "nottambula", mentre Biella è la provincia che si muove di meno di notte. Asti al top per km percorsi: 13.798 all'anno e una media di 48 al giorno.