Panchina rossa in giardino Mauriziano

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Una panchina rossa nel giardino storico dell'ospedale Mauriziano di Torino contro la violenza sulle donne. L'installazione permanente 'Guarda cosa è fiori...TO' si inserisce nell'ambito delle iniziative di 'La cultura del rispetto 'fiorisce' al Mauriziano per dire No alla violenza' organizzate dal nosocomio torinese, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'obiettivo è quello di far crescere la cultura del rispetto e sensibilizzare su questo tema dipendenti, utenti e cittadini in genere . L'evento, promosso dall'équipe aziendale per l'assistenza delle vittime di violenza sessuale e domestica e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale, prevede giornate di miglioramento aziendali sul tema dell'accoglienza delle vittime di violenza e la proiezione di un film sull'argomento aperta a dipendenti utenti.

Dal 25 novembre sarà inoltre visitabile l'installazione ispirata al progetto delle 'panchine rosse'.