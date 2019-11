Iren sul podio del Grand Prix Feiea 2019

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Il Gruppo Iren sale sul podio europeo della comunicazione interna al Grand Prix Feiea 2019, svoltosi oggi a Zurigo, con un progetto che, coinvolgendo tutti i 7 mila dipendenti, ha creato una cultura aziendale condivisa e senso di appartenenza.

"Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, un risultato che premia le competenze e la passione per il lavoro di squadra della Direzione Comunicazione e di tutto il Gruppo", afferma il responsabile Comunicazione del Gruppo Iren, Roberto Veronesi.

L'intero progetto ha messo al centro i dipendenti, che sono diventati attori protagonisti in occasione di 8 video, ognuno dei quali espressione di un valore aziendale, ma anche musicisti, con 4 band che hanno suonato alle feste di Natale del Gruppo, e protagonisti di campagne pubblicitarie prestandosi a diventare vere e proprie icone di pop-art in 60 manifesti che hanno arredato le sedi della società e altri strumenti di lavoro.