Galup, 25 mila euro a Fondazione Cancro

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - La storica azienda dolciaria Galup ha consegnato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, presieduta da Allegra Agnelli, un assegno da 25 mila euro raccolti con la vendita di panettoni e colombe in attività di chiarity. Alla cerimonia erano presenti il presidente Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano, socio di Bernocco all'interno di TCN Group, la società albese proprietaria del brand Galup.

L'attività di Galup a fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro continua: dal 22 al 24 novembre i panettoni saranno in vendita benefica in Piazza San Carlo, durante la Maratona della città di Torino, presso lo stand della Fondazione; dal 4 dicembre, invece, verrà allestito il banco di vendita all'interno dell'Istituto di Candiolo.

"Siamo grati a Galup per il generoso impegno a nostro favore - ha sottolineato Allegra Agnelli - Iniziative come questa sono preziose perché contribuiscono in modo importante alla crescita dell'Istituto di Candiolo".