F1: Elkann striglia piloti, conta solo che vinca la Ferrari

TORINO, 21 NOV - "Sono molto arrabbiato per il Gran Premio di domenica. Quanto successo ci ha fatto capire quanto sia importante la Ferrari. I piloti per quanto bravi non devono dimenticare che sono piloti Ferrari. Conta il gioco di squadra, l'unica cosa che conta è che vinca Ferrari". Così John Elkann in un incontro con i giornalisti in occasione dell'Investor Day per i primi dieci anni di Exor, la holding del gruppo Agnelli. "E' stata una stagione straordinaria per le pole - ha concluso - ma non sono state convertite in vittorie".