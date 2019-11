Calcio: Danilo, dopo sosta mai facile, Juve pronta a lottare

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Al rientro dopo la sosta le partite non sono mai facili, tantomeno contro l'Atalanta, che sta facendo una grande stagione". Danilo non si fida della squadra di Gasperini, prossima avversaria della Juventus. "Ha ottimi giocatori e per mantenere il primo posto non possiamo sbagliare - aggiunge il laterale brasiliano ai microfoni di Sky Sport -. Non possiamo sottovalutarli e dovremo mettere più intensità di loro, essere pronti a lottare. Non so come finirà ma andremo a Bergamo per vincere". (ANSA).