Cadono impalcatura, gravi due operai

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 21 NOV - Due giovani operai edili sono rimasti feriti in modo grave in un incidente sul lavoro a Costigliole Saluzzo, nel Cuneese. Secondo una prima ricostruzione sarebbero caduti da un'impalcatura, da circa 4 metri di altezza.

Uno dei due è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Il secondo, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in elisoccorso al Cto di Torino.