Venditti al Circolo dei Lettori sabato

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Antonello Venditti torna al Circolo dei lettori, sabato 23 novembre alle 21, per raccontare 40 anni di successi e di brani indimenticabili. L'incontro è l'occasione per presentare il disco Sotto il segno dei pesci (The Anniversary Tour Deluxe Edition), che vuole essere un documento live del tour celebrativo con cui Venditti ha raccolto migliaia e migliaia di presenze in giro per tutta Italia. L'album sarà pubblicato da Legacy (Sony Music) il 15 novembre in tre diverse versioni: la prima contiene 3 cd, la seconda i 3 cd più il dvd live e infine un doppio vinile. Acquistando il disco presso Mondadori Megastore, a partire dal 15 novembre, si riceve un pass per accedere all'evento.