Turismo,ecco Piemonte Outdoor Commission

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Nasce 'Piemonte Outdoor Commission', una nuova piattaforma che mappa il turismo attivo e gli sport all'aria aperta in Piemonte per favorire lo scambio di idee e progetti tra i vari attori pubblici e privati del settore turistico piemontese, sviluppare un'offerta specifica da promuovere in modo coordinato ed efficace in Italia e all'estero e puntare al rilancio delle aree montane marginali.

Il progetto è promosso e finanziato da Unioncamere Piemonte con il sostegno di Regione Piemonte e il coordinamento di VisitPiemonte - DMO Piemonte, la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio. L'obiettivo è rendere più facilmente fruibili le esperienze outdoor che si possono vivere in Piemonte e rilanciare aree più marginali e a rischio di spopolamento attraverso la creazione di circuiti turistici a tema. Una prima sperimentazione è in corso nelle Valli di Lanzo (Torino) e in Val Borbera (Alessandria).