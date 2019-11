Tanta neve in arrivo sopra i 1200 metri

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Tanta neve in arrivo in Piemonte, dal pomeriggio di domani fino a sabato, ma a quote relativamente alte. L'arrivo di "una profonda saccatura di origine atlantica" - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - produrrà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con "precipitazioni diffuse e nevicate sull'arco alpino".

La quota neve è prevista a 1100-1200 metri sulle Alpi e 1300 sull'Appennino fino al pomeriggio di venerdì, quando è previsto un rialzo delle temperature. Sabato lo zero termico si attesterà a 2000-2100 metri e il limite delle nevicate è previsto sempre sopra i 1300 metri.