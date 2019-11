Juve: CR7 lavoro differenziato, ottimismo per Pjanic

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Miralem Pjanic potrebbe recuperare in tempo per giocare sabato contro l'Atalanta. Il centrocampista bosniaco - comunica la Juventus - "si è allenato parzialmente in gruppo" dopo il problema muscolare accusato nel match Bosnia-Italia.

Le buone notizie non finiscono per Sarri, visto che Matuidi ha svolto l'intera seduta di allenamento con i compagni e che "gli esami a cui è stato sottoposto Alex Sandro hanno evidenziato un significativo miglioramento del problema all'adduttore sinistro". Le condizioni del laterale brasiliano saranno valutate giorno per giorno.

Ronaldo invece ha svolto lavoro personalizzato, visto il problema al ginocchio accusato nelle ultime settimane; seduta 'su misura' anche per Rabiot "a causa di un lieve affaticamento all'adduttore sinistro". (ANSA).