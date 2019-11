Intesa Sanpaolo, ultima lezione Barbero

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Ultimo appuntamento domani, giovedì 21 novembre, del ciclo 'Quando l'economia cambia la storia'. Al Grattacielo di Intesa Sanpaolo lo storico Alessandro Barbero tiene una lezione su 'La Bancarotta dello Stato: le cause della rivoluzione francese'.

Tutti ricordano che la rivoluzione francese è cominciata con la convocazione degli Stati Generali. Ma se il re di Francia, dopo aver esercitato per due secoli un potere assoluto, fu costretto a convocare un parlamento e chiedere il suo sostegno, è perché l'assolutismo, che voleva dire tasse e spese senza controllo dal basso, aveva provocato il collasso finanziario della monarchia.

