Da Luna Rossa con Kinder Joy of Moving

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Visita alla base di Luna Rossa Prada Pirelli di Cagliari per i vincitori dei Campionati Italiani Giovanili in Singolo e Coppa Primavela 2019 Fiv. I ragazzi e i loro allenatori hanno vissuto il clima che si respira all'interno del Centro guidati da Max Sirena. Il veterano della Coppa America e Team Director di Luna Rossa ha illustrato loro i principali momenti di avvicinamento alla più famosa regata del mondo, arricchendo il suo racconto di tanti dettagli tecnici e sulla preparazione atletica seguito con curiosità e attenzione dai piccolo ospiti.

La base di Luna Rossa Prada Pirelli, sul molo Ichnusa, è situata nella stessa area che ospita il nuovo Centro di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana Vela.

L'iniziativa è stata organizzata e sostenuta con la collaborazione di Kinder Joy of Moving partner Fiv che si affianca a tutte le attività della promozione della vela giovanile a partire dalla classe Optimist ai progetti di Vela a Scuola e Scuole Vela Fiv Vela dei e Trofei giovanili.