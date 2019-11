Calcio: Pallone d'oro, Ronaldo prova la rimonta

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Poco più di due settimane e France Football assegnerà il sessantaquattresimo Pallone d'Oro. Negli ultimi mesi si sono avvicendate numerose indiscrezioni sui favoriti per conquistare il trofeo, alimentando la giostra tra gli eterni rivali, Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi a caccia del sesto titolo. Ma dopo la vittoria di un centrocampista l'anno scorso (Luka Modric), quest'anno a vincere potrebbe essere un difensore, Virgil Van Dijk, muro dei Reds e della nazionale olandese.

Il Pallone d'Oro a un difensore porta con sé un nome e un ricordo ben saldo nella mente dei tifosi italiani: Fabio Cannavaro nell'anno di Germania 2006. Lo stesso Van Dijk si è detto fiducioso che stavolta possa toccare a lui, ma per il verdetto finale bisognerà attendere il prossimo 2 dicembre. L'olandese è ancora saldamente in testa alle quote dei bookmakers: Planetwin365 ha fissato a 1,30 il suo successo a Parigi. Nonostante sia stato protagonista di una netta scalata, da quota 12,00 a 3,30 in meno di un mese, CR7 non è nemmeno il diretto inseguitore di Van Dijk, perché viene prima Lionel Messi' (3,00). Molto più staccati Mané (17,00) e Salah (20,00). (ANSA).