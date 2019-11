Bus Company, hub a San Mauro Torinese

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Bus Company, operatore del trasporto pubblico regionale, che gestisce alcune tratte internazionali attraverso la piattaforma Flixibus ha inaugurato a San Mauro Torinese il più grande dei suoi depositi. Un hub del trasporto su 15 mila mq, di cui 5.000 coperti riservati a mezzi e uffici, con una capacità di ospitare 80 bus tra extraurbani, urbani, noleggio e una ventina di Flixbus. I dipendenti sono 120. La società della famiglia Galleano - 400 dipendenti, 220 autobus di linea, 30 di autonoleggio - storicamente presente a Cuneo, coinvolge così l'area torinese.

"In Bus Company - dice il presidente Clemente Galleano - i principi sono la qualità dei mezzi, la preparazione degli autisti e la sicurezza degli utenti". "Proprio l'attenzione ai passeggeri compie un altro passo in avanti. Presentiamo il primo bus cardioprotetto in Piemonte, cioè dotato di defibrillatore a bordo, a disposizione dei passeggeri, ma anche di chi necessita di soccorsi immediati", aggiunge l'amministratore delegato Enrico Galleano.