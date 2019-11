Torino città del cinema, giovedì l'inaugurazione

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Con il taglio del nastro dell'installazione 'I volti del Cinema' in piazza Castello, giovedì alle 19 - alla vigilia dell'inaugurazione del Torino Film Festival - parte il percorso 'cinematografico' che da gennaio coinvolgerà tutta la città. La sera alle 21 ci sarà il concerto 'Prendete il posto. Inizia il film' dell'Orchestra del Teatro Regio, diretta dal maestro Alessandro Molinari che eseguirà 20 composizioni scritte da 20 autori italiani di musiche per film, accompagnate da una proiezione video realizzata dal Museo del Cinema.

L'installazione formata da 20 pilastri ricoperti da una lamina inox specchiante - creata da Fargo Film con Museo Nazionale del Cinema e Film Commission - richiama le scenografie dei vecchi film con 'venti attori per 20 pellicole più 1', ovvero il visitatore che si confronta con questi visi a volte sconosciuti. Un sistema di casse audio nascoste all'interno dei pilastri e attivate dal passaggio delle persone, riprodurrà i brani più famosi delle colonne sonore dei film. (ANSA).