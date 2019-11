Sigarette elettroniche, indagine Gdf

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 19 NOV - Ricariche per sigarette elettroniche non certificati e quindi, da considerare di contrabbando. È ciò di cui dovranno rispondere cinque esercizi commerciali di Saluzzo, nel Cuneese, che avevano in vendita liquidi da inalazione privi del previsto codice d'identificazione.

I controlli della Guardia di Finanza non si sono fermati al singolo negozio, ma sono proseguiti per accertare la provenienza del materiale: le Fiamme Gialle sono risalite a due siti web che vendevano on line senza autorizzazione dei Monopoli.

E' stata ricostruita una filiera commerciale di apparecchi equivalente a circa 10 kg di tabacchi lavorati. A ciascun negozio sono state contestate sanzioni amministrative fino a 50 mila euro. Per due locali è stata proposta la chiusura.