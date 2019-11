Rimborsopoli, arrestati 2 ex consiglieri

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Due ex consiglieri regionali del Piemonte sono stati arrestati su ordine della procura generale dopo la sentenza di ieri sera della Cassazione sulla "Rimborsopoli" subalpina. Si tratta di Michele Giovine (Pensionati per Cota) e Angelo Motta (Pdl). Per il primo è diventata definitiva la condanna a quattro anni e sei mesi; per il secondo la pena è di due anni e due mesi.

Il provvedimento della procura generale arriva in conseguenza della cosiddetta legge "Spazzacorrotti".