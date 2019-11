Natale a Torino all'insegna della magia

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Il Natale a Torino è all'insegna della magia e porta in città alcuni fra i campioni di questa arte. Dal 29 novembre, oltre ai tradizionali mercatini e a concerti di musica sacra, sono in programma appuntamenti dedicati alla magia. Il via il primo dicembre con l'apertura delle prime caselle del Calendario dell'Avvento, l'accensione dell'albero di Natale alto 23 metri e il 'Great Opening Show' con l'illusionista Erix Logan e il fondatore di Masters of Magic Walter Rolfo come presentatore.

Quattro le piazze 'magiche', San Carlo col Christmas Magic Theater, Solferino con un museo sulla Magia della Mente, Santa Rita col Close-up Theater e la Magic School al Cortile del Maglio. Appuntamenti anche in ospedali e case di riposo mentre con 'Una Mole di desideri' si potrà decorare l'albero con i propri sogni. "Abbiamo deciso di scommettere sul tema della magia per rendere il Natale ancora di più un momento di festa per tutti con un'attenzione particolare a chi è più in difficoltà", dice la sindaca Appendino.