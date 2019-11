Donna accoltellata al collo a Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 19 NOV - Una donna di 54 anni è stata accoltellata alla gola nella propria abitazione, nel centro a Cuneo. E' stata portata all'ospedale Santa Croce e Carle, dove è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

L'aggressione è avvenuta la notte scorsa. La polizia non è esclude che si sia trattato di una rapina.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza delle case della zona. Il coltello non è stato trovato. La cinquantaquattrenne viveva da sola in una casa in via Luzzatti.