Bonucci prolunga con Juve fino al 2024

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Leonardo Bonucci ha prolungato il suo contratto con la Juventus di un anno, fino al 2024.

L'annuncio ufficiale del club bianconero nel pomeriggio. "Non è stata scelta a caso la data di oggi, il 19 novembre, per un annuncio tanto importante: - spiega la Juventus - se ormai nella mente di tutti i bianconeri questo è il numero indissolubilmente legato a Bonucci, da oggi lo sarà ancora di più". In bianconero Bonucci ha finora giocato, dall'anno del suo arrivo - il 2010/2011 - 376 partite. In questa stagione è lo stakanovista: è stato in campo 1440 minuti.