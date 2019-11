Ancora stagnazione per imprese Piemonte

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - È ancora stagnazione per la produzione industriale in Piemonte: l'indagine congiunturale di Unioncamere, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Unicredit, rileva per il quinto trimestre consecutivo una variazione tendenziale negativa (-0,2%), dovuta al trend preoccupante dei mezzi di trasporto (-55,2% l'auto e -4,6% la componentistica) e del comparto dell'elettronica. Peggiorano gli ordini dai mercati esteri (-0,9%), mentre il fatturato totale mostra una crescita debole (+0,6% con la componente estera che cresce dell'1,2%).

Peggiora il grado di utilizzo degli impianti che si attesta al 65,8%. "Il Piemonte è purtroppo al palo. I conti della produzione industriale registrano ancora un segno negativo in un quadro che che vede i consumi in stallo e l'export in affanno", sottolinea il presidente di Unioncamere, Vincenzo Ilotte.

Il comparto che regista la performance migliore è quello alimentare (+2,7%), seguito dall'industria del legno e del mobile (+1,7%). Si stabilizza il tessile (+0,3%).