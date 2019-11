Ambrosini lascia presidenza Finpiemonte

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Il presidente di Finpiemonte, Stefano Ambrosini, lascia l'incarico. Lo annuncia Fabrizio Ricca, assessore regionale ai Rapporti con società partecipazione regionale. "Questa mattina - spiega Ricca - ho incontrato il presidente Ambrosini, che mi ha comunicato la sua intenzione di rimettere il suo incarico di presidente nelle mani della Giunta Regionale. Durante la Giunta in programma per venerdì prossimo sarà mia premura portare all'attenzione di tutti gli assessori questa sua scelta, per concordarne modalità e tempistiche".

Ambrosini è indagato dalla procura di Roma per corruzione, in qualità di commissario giudiziale nel concordato per la società Astaldi, con l'altro commissario Francesco Rocchi. Nei giorni scorsi ha definito il suo coinvolgimento "un gigantesco equivoco di natura tecnica".