Allagamenti in ospedale Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 17 NOV - Il crollo di alcuni controsoffitti nella nuova dialisi dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, non ancora inaugurata, ha provocato l'allagamento di alcune stanze del reparto. A denunciare l'accaduto, con alcune fotografie, il deputato Paolo Tiramani sul proprio profilo Facebook.

"Si sono fuse - scrive nel post - le saldature di alcuni tubi e l'acqua, penetrata dal tetto, ha allagato il reparto, altre stanze e forse l'asilo al piano terra. Cose che possono capitare? Non credo".

"Da circa un mese - precisa l'Asl di Vercelli - sono in corso dei test per sperimentare il corretto funzionamento del circuito delle acque. Sono in corso gli accertamenti dei tecnici per verificare quali sono le cause di questo evento e gli interventi da fare". L'azienda annuncia provvedimento su chi ha diffuso le immagini, scattate in un'area di cantiere chiusa al pubblico.