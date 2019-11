Malore Matsumoto, migliorano condizioni padre Capitan Harlock

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Migliorano le condizioni del maestro Leiji Matsumoto. Nel pomeriggio il celebre disegnatore giapponese, ricoverato ieri sera alle Molinette di Torino in prognosi riservata, è stato estubato. L'82enne, in Italia per celebrare i 40 anni di Capitan Harlock, suo personaggio più celebre, è sveglio e cosciente. Lo si apprende da fonti sanitarie.

Matsumoto era arrivato in pronto soccorso in condizioni critiche e, dopo essere stato sottoposto a tutti gli esami diagnostici per escludere una patologia cerebrale, era stato trasferito nel reparto di Rianimazione 2. Qui gli è stata riscontrata un'alterazione elettrolitica per la quale è stato immediatamente trattato. Intubato, è stato estubato oggi intorno alle 16 ed è giudicato in fase di miglioramento. Rimarrà ricoverato alle Molinette in osservazione ancora per qualche giorno, assistito dall'equipe dell'Anestesia e Rianimazione 2 diretta dal dottor Roberto Balagna. (ANSA).