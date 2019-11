Prematuri, in Piemonte 3.000 l'anno

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - In Piemonte 3.000 bambini nascono ogni anno prima della trentasettesima settimana di gestazione e 400 di loro sono gravemente pretermine, vengono alla luce cioè prima della trentaduesima. La giornata mondiale della prematurità, che si celebra domenica in 60 Paesi del mondo, è un'occasione per accendere i riflettori su questa realtà: in contemporanea verrà illuminato con una luce di colore viola un punto di interesse in ogni città.

L'Associazione Piccoli Passi Onlus, presieduta dal professore Claudio Fabris, che sostiene la Neonatologia dell'Università di Torino e aderisce a Vivere Onlus (Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia), organizza domenica a partire dalle 16,30, presso le Ogr, un incontro aperto ai cittadini con lo scopo di sensibilizzare e informare sul tema della prematurità. L'evento si svolge in collaborazione con il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea che coinvolgerà le famiglie nel workshop 'Con le mani... intrecciamo il colore'.