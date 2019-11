Pjanic: "Spero essermi fermato in tempo"

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "E' un problema che mi porto dietro da un po' di tempo, spero comunque non sia nulla di grave e di essermi fermato in tempo per evitare problemi peggiori. Nei prossimi giorni si vedranno le mie condizioni. Ho visto una bella Italia, sapevamo che era una grande squadra e che sarebbe stata una partita molto difficile per noi". Così Miralem Pjanic, che alla mezz'ora del secondo tempo di Bosnia-Italia ha lasciato il campo per un problema muscolare, parlando ai microfoni della Rai.