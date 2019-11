Lieve malore per Leiji Matsumoto, annullata serata a Torino

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Il maestro Leiji Matsumoto, da ieri a Torino per le celebrazioni dei 40 anni della prima messa in onda in Italia di Capitan Harlock, uno dei suoi personaggi più famosi, ha annullato questa sera il suo impegno al Cinema Massimo a causa di un lieve malore. Il celebre disegnatore è arrivato nel tardo pomeriggio al Massimo ma, non sentendosi troppo bene, dopo qualche autografo, ha preferito rientrare in albergo dove è stato affidato alle cure dei medici. Al momento si sta valutando se confermare o meno gli impegni previsti domani e domenica in città.(ANSA).