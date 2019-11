Edili e vigili fuoco in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - I lavoratori edili e i vigili del fuoco manifestano davanti alla Prefettura, in piazza Castello, a Torino, per richiamare l'attenzione sul rilancio del settore delle costruzioni e sulle risorse insufficienti nella legge di bilancio. In piazza ci sono anche le lavoratrici del settore pulizie che protestano per i tagli agli appalti delle caserme di polizia della città.

"Siamo stufi delle pacche sulle spalle, vogliamo fatti", dicono i vigili del fuoco che chiedono "il potenziamento dell'organico per un adeguato e capillare servizio ai cittadini".

Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal prefetto di Torino, Claudio Palomba.