a Napoli trittico suora che morde mela

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Una sequenza di tre immagini in bianco e nero di un'anziana suora che guarda una mela e poi la morde: è un'opera che non passa inosservata quella che l'artista Paola Risoli esporrà, da domani al 23 novembre, alla Shazar Gallery di Napoli. La mostra Atto originale, con video, fotografie, sculture e installazioni, si inquadra nella ricerca 'I choose knowledge', basata sulla convinzione che la scelta della conoscenza sia un atto di coraggio e ribellione.

Paola Risoli è nata a Milano nel 1969 e vive in Piemonte, a Ivrea dove ha frequentato il liceo scientifico. A 22 anni si è laureata in Lettere a Torino con il critico cinematografico Gianni Rondolino. Ha all'attivo molte personali e collettive: sue opere sono esposte in fiere in Italia e all'estero. Da settembre 2014 a gennaio 2015 il Mamac - Museo di Arte Contemporanea di Nizza ha ospitato la sua personale Sitemotion: all'interno di bidoni di petrolio telecamere che proiettano grandi immagini da film di Godard, Resnais, Wenders.