Tour operator cinesi scoprono Torino

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Oltre cento tour operator cinesi saranno a Torino domani, alla scoperta della città. In vista dell'appuntamento, oggi Turismo Torino partecipa a Milano al workshop China Visitors Summit, due giorni di incontri BtoB tra oltre 130 operatori del turismo cinese e 100 operatori internazionali. "In Italia l'anno scorso ci sono stati circa 2,1 milioni di cinesi - spiega Daniela Broglio, direttore di Turismo Torino - confermando l'Italia tra le prime destinazioni europee per gli arrivi cinesi. Non potevamo quindi perdere l'occasione di portare sul nostro territorio gli operatori cinesi presenti al workshop, è fondamentale essere presenti nei loro cataloghi".

La delegazione cinese sarà accolta domani alle 10 all'Outlet Village di Settimo per una mattinata di shopping. A seguire è prevista la presentazione della destinazione a cura di Turismo Torino e dei due partner, Torino Outlet Village e Hotel Golden Palace. Pomeriggio alla scoperta del centro storico, e cena conclusiva al Golden Palace.