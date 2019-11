Torna a Torino Natale in Giostra

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - E' al via domani la 42/ edizione di Natale in Giostra, il luna park al coperto che ogni anno prima di Natale viene allestito nel Padiglione 5 di Torino Esposizioni, al Parco del Valentino. Una cinquantina di attrazioni saranno fruibili dal 15 Novembre al 12 Gennaio, tutti i giorni con orario pomeridiano fino a mezzanotte, e fino all'una del mattino nei prefestivi. Nei giorni festivi l'apertura inizierà al mattino.

Per il quinto anno la manifestazione sarà presente sui social tramite la campagna #nataleingiostra, che permetterà di condividere sotto un'unica etichetta le foto scattate dai fruitori. La pubblicità sarà garantita anche da una campagna web e con materiale cartaceo.

I proventi della prima giornata di apertura, domani, saranno devoluti in beneficienza. Nelle scuole torinesi sono state distribuite 90 mila tessere di sconto valide per i giorni di giovedì e venerdì. Inoltre tutti i martedì non festivi le giostre vengono offerte al prezzo di 1 euro.