Tff tra Verdone, Hitler, Frida Kahlo e Bifo

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Al 37/mo Torino Film Festival (22-30 novembre), presentato a Roma dalla direttrice Emanuela Martini nel segno di varietà, qualità e low budget (1.900.000 euro) si vedranno 197 film di cui 142 lungometraggi e 15 titoli internazionali. Un'offerta che mette insieme Carlo Verdone (guest director 2019), Hitler, Frida Khalo, Bifo, Di Gregorio, Altan e migranti e che si apre con JOJO RABBIT di Taika Waititi commedia nera con Thomasin McKenzie, Sam Rockwell e Scarlett Johansson con protagonista un ragazzino di dieci anni che ha un solo idolo: Adolf Hitler. Chiusura poi del festival nel segno del thriller con Daniel Craig nei panni di un detective in KNIVES OUT di Rian Johnson. Nella sezione concorso, Torino 37, un solo film italiano in concorso IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi in un lavoro che si ispira a Carlo Mazzacurati. Tanta Italia invece a Festa Mobile. Si va da COLPITI AL CUORE di Alessandro Bignami che, a cinquant'anni dalla strage di Piazza Fontana, va ad interrogare Amelio, Bellocchio, Renato De Maria, Marco Tullio Giordana e Wilma Labate e i loro film che hanno raccontano quella stagione.

Ci sarà poi FRIDA VIVA LA VIDA, docu film di Giovanni Troilo con la partecipazione di Asia Argento, che racconta questa icona pop che sembra aver vissuto tre vite. C'è poi LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli vede il ritorno della poesia del regista di 'Pranzo di ferragosto' alle prese questa volta con tre pensionati alla ricerca di un posto più economico dove vivere. (ANSA).