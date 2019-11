Restructura, il salone del settore edile

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Al via Restructura, la fiera di riferimento del settore edilizio per il Nord Ovest d'Italia.

Sempre più attento al green, il salone ospita fino a domenica 17 novembre dei 20.000 mq dell'Oval Lingotto oltre 200 aziende nazionali e internazionali, tra grandi conferme e nuovi nomi, con 90 eventi, incontri, workshop e momenti di formazione dedicati agli ordini professionali con riconoscimento dei crediti formativi. Risponderanno a dubbi e curiosità l'Esperto Casaclima, Il Geometra, l'Esperto dell'Agenzia delle Entrate e, novità di quest'anno, l'Ingegnere, l'Esperto in Bioedilizia e l'Associazione Host Italia.

Il Salone punta sull'ecosostenibilità con il Villaggio della Bioedilizia, un'area dedicata alla bioedilizia e ai materiali alternativi (legno massivo, sughero, canapa, paglia, argilla e calce) mentre artigiani e aziende specializzate sono protagonisti di incontri su come rendere la ristrutturazione e la riqualificazione degli spazi processi il più possibile ecologici e a ridotto impatto ambientale.