Picchia clochard a Torino, arrestato

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Ha cercato di rubare i cartoni con cui un senzatetto aveva allestito un letto di fortuna, nella stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, e quando il clochard si è difeso, l'ha preso a calci e ferito alle mani con un coltello. L'aggressore, un 19enne di origine magrebina, è stato arrestato dagli agenti della Polfer con l'accusa di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

I poliziotti l'hanno rintracciato grazie all'identikit fornito dalla vittima e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della stazione.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Il clochard è stato medicato all'ospedale Mauriziano e ha riportato ferite guaribili in sei giorni.

Dagli accertamenti è emerso che l'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, era uscito di prigione il 31 ottobre dopo aver scontato una pena per una rapina, nel luglio 2019, in un negozio kebab in centro a Torino. Per lui era stato disposto il divieto di dimora in città.